Spotify testa le "Canzoni Sponsorizzate" nelle playlist?

Gli utenti free dihanno segnalato che nelle ultime ore il servizio di streaming musicale svedese starebbe testando nelle playlist le così dette “Canzoni Sponsorizzate”. Probabilmente si tratterà di un nuovo modo per permettere alle etichette musicali di sponsorizzare i propri brani più popolari o i nuovi.

Un rappresentante della società, parlando con The Verge ha confermato in via ufficiale i test, ed ha anche affermato che ovviamente i suddetti brani sponsorizzati compariranno solo per gli utenti free.

TechCrunch riferisce che i brani vengono scelti sulla base dei gusti musicali degli utenti, e possono essere riprodotti immediatamente o salvati senza alcun tipo di pubblicità o annuncio. A quanto pare la funzione potrebbe vedere la luce nel corso delle prossime settimane, e potrà essere attivata attraverso le impostazioni dell’applicazione, sia da desktop che mobile.

In questo modo Spotify continuerà ad incrementare i propri introiti generati dalle pubblicità, che rappresentano il fulcro della società, nonostante i 140 milioni di utenti attivi.