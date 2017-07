Spotify testa una modalità Guida con i controlli vocali e dettatura

L’utilizzo diin macchina è massiccio, ed a tal proposito la società svedese ha intenzione di facilitare il cambio delle canzoni alla guida. Secondo quanto riferito da AndroidPolice,starebbe testando internamente una nuova modalità Guida che, basandosi sui comandi vocali, consentirà agli utenti di controllare la musica.

Il tutto sarà possibile attraverso una nuova icona posta in basso a sinistra che attiverà questa nuova modalità. In questo modo sarà visualizzata una barra che permette di andare avanti e dietro nelle playlist e di “chiedere” attraverso la voce un nuovo artista.

Spotify sta effettuando dei test con un ristretto numero di persone, ma a quanto pare a non tutti funzionerebbe il riconoscimento vocale. La feature infatti inizialmente sarebbe dovuta arrivare per i test solo ad alcuni dipendenti della società, ma nelle ultime ore anche diversi utenti “regolari” la stanno provando, lamentando non pochi problemi.