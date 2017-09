Spotify: un tuffo nel passato con le nuove playlist "Time Capsule"

Avete mai desiderato di riascoltare in un colpo solo tutte le canzoni che vi hanno accompagnato durante la giovinezza?, ormai prossima al debutto in borsa ha la soluzione che fa per voi.

La famosa piattaforma di streaming musicale, infatti, ha lanciato una nuova playlist universale e personalizzata, studiata su misura per ogni utente a seconda dei propri gusti musicali.

SI chiama “Time Capsule” ed include trenta canzoni che secondo Spotify “vi riporteranno indietro alla vostra adolescenza”, in poco più due ore.

Le playlist personalizzate di Spotify rappresentano una delle caratteristiche di punta del servizio, come confermato anche dal “Discover Weekly”, che è stato lanciato ne 2015 ed è ascoltato da oltre 40 milioni di utenti per un totale di 5 miliardi di canzoni riprodotte.

L’anno scorso Spotify ha lanciato anche i “Daily Mix”, basati sui propri gusti musicali, ed il “Release Radar” che come ampiamente prevedibile dal nome, suggerisce le nuove canzoni dagli artisti più ascoltati. Infine, in estate la società nordeuropea ha lanciato le playlist personalizzate contenenti le canzoni più ascoltate in estate da ogni utente.

La “Time Capsule”, però, è disponibile solo per gli utenti con età maggiore di 16 anni.