Steemit, il social network che ti paga in criptovalute per quello che scrivi

Nasce, unche vuole ricompensare i propri utenti pagandoli in. Ogni post, ogni commento, ed ogni interazione in generale dà diritto ad una frazione di: lo. Valuta che poi può essere convertita in denaro fiat. Non male, no?

Ogni giorno un individuo spende in media almeno due ore sui social network come Facebook e Instagram, producendo una mole di dati pazzesca. Dati che –da vero e proprio petrolio digitale– creano profitti enormi alle aziende proprietarie. Ma, servizio a parte, cosa si riceve in cambio? Poco o nulla. Steemit al contrario vuole pagarti per il tempo e i contenuti che gli regali, e lo fa non in dollari ma in criptovalute. O meglio –come apprendiamo da Wired USA– con una criptovaluta creata ad hoc, lo Steem.

L'idea alla base, spiega Wired.com, nasce da un white paper –termine con cui in genere ci si riferisce ai manifesti che lanciano un progetto, soprattutto nel mondo delle criptovalute. White paper che è circolato a lungo nella community di appassionati fin da quando è stato pubblicato a Marzo dello scorso anno. "I contenuti generati dagli utenti hanno creato profitti per miliardi agli azionisti dei social. Ma, mentre persone come Mark Zuckerberg si arricchiscono, i content creator non ottengono nulla".

In sintesi: "Steemit è diverso, Steemit ti ricompensa per le azioni che compi arricchendo la sua community".

Oggi uno Steem vale leggermente di più del dollaro, e la capitalizzazione totale è di 294 milioni di dollari. Il che colloca il token digitale nella top 20 delle valute più scambiate. Non male, le premesse ci sono davvero tutte. Resta il fatto che quello dei social non sembra un mercato estremamente aperto. Il Re è chiaramente Facebook, in una situazione di simil-monopolio da cui sembra davvero impossibile detronizzarlo. Ci riuscirà Steemit con questa forma di incentivi? Difficile, ma noi facciamo il tifo per lui.