Stephen Hawking andrà nello spazio grazie a Virgin Galactic

è una delle menti più brillanti dei nostri tempi, ed ha passato gli ultimi decenni a studiare, teorizzare, riflette e scrivere di tutto ciò che riguarda l’universo. Lo scienziato però ora ha per la prima volta in assoluto la possibilità di andare nello spazio.

Lo stesso Hawking ha rivelato di aver prenotato un volo su Virgin Galactic di Richard Branson, che si è offerto di portare il celebre fisico e cosmologo a visitare lo spazio, per realizzare quello che è uno dei suoi più grandi sogni.

In un’intervista rilasciata per Good Morning Britain, Hawking ha rivelato di aver già completato un volo a gravità zero che “mi ha permesso di galleggiare, senza peso. La mia ambizione finale però è di viaggiare nello spazio. Credevo che nessuno mi avrebbe aiutato, ma Richard Branson mi ha offerto un posto su Virgin Galactic ed ho immediatamente detto si”.

Al momento non è noto quando il cosmologo effettuerà questo volo, tanto meno come sarà possibile dal momento che lo stesso Hawking soffre di SLA.