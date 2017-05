Stephen Hawking: "l'uomo dovrà abbandonare la terra entro 100 anni"

Non per mettervi ansia, ma lo scienziatoha dichiarato che la terra in circaci darà il ben servito cacciandoci a pedate. Già lo scorso Novembre Hawking aveva fissato il "rassicurante" countdown di 100 anni, da qua alla data entro la quale l'si sarebbe dovuta spostare su un

Lo ha dichiarato all'interno del documentario "Expedition New Earth", documentario che debutterà questa estate su BBC.

"Il professore Stephen Hawking pensa che la specie umana dovrà popolare un nuovo pianeta entro 1000 anni da oggi, se ha intenzione di sopravvivere", ha dichiarato BBC su una nota pubblicata online. "Con il progresso inesorabile del surriscaldamento globale, asteroidi in rotta di collisione, epidemie e vertiginosa crescita demografica la salute del nostro pianeta si sta impoverendo sempre di più".

Nel corso del lungo documentario Hawking racconterà l'evoluzione della scienza e delle tecnologie che saranno cruciali per il futuro dell'esplorazione spaziale e, quindi, per la ricerca di un nuovo pianeta da chiamare casa.

Si tratta sicuramente di una notizia spaventosa, facile domandarsi se l'umanità ce la farà anche questa volta a sopravvivere alle minacce esterne e a se stessa. Di film sull'argomento -tra fantascienza e film d'azione- ne sono usciti a iosa, certo un conto è l'intrattenimento cinematografico, altra cosa è l'idea di doversi confrontare seriamente con una simile sorte.