Steve Jobs avrebbe voluto il pulsante "back" sull'iPhone

Un nuovo libro, “The One Device”, incentrato sulla storia dell’, ha svelato un interessante retroscena sulla progettazione del primo melafonino. Secondo quanto riferito dall’autore Brian Merchant, infatti, l’allora amministratore delegato della compagniaavrebbe spinto per inserire, a fianco del pulsante, il tasto “back”.

Imran Chaudhri, che ha lavorato come designer per Apple per oltre 19 anni, ha rivelato la curiosità, ed ha affermato che Jobs non era pienamente convinto dell’inserimento di un solo pulsante per la navigazione, in quanto convinto che il tasto “Back” avrebbe facilitato gli utenti.

Successivamente però si è potato solo per un tasto, che è stato inserito in tutti gli smartphone di Apple, con tanto di integrazione del Touch ID, ma che secondo alcune indiscrezioni potrebbe anche scomparire con l’iPhone 8, il cellulare che dovrà celebrare i dieci anni dal lancio del primo.

E’ probabile che ne corso delle prossime settimane saltino fuori anche altri retroscena sull’iPhone, sempre grazie a questo libro.