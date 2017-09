Su AirBnB ora si possono prenotare anche i ristoranti

si rinnova negli USA. Adesso sulla nota app che permette di affittare in pochi click le proprie case, sarà possibileanche i. Si tratta dell'ennesimo passo diverso nuovi orizzonti. L'ambizioso obiettivo è palese: da semplice app per l'house sharing ad agenzia di viaggio digitale all-inclusive.

É la principale app per l'affitto per brevi periodi. AirBnB, dando la possibilità di affittare stanze vuote e case sfitte in un modo facile e davvero intuitivo, ha dato filo da torcere al settore alberghiero, diventando in poco tempo –assieme ad Uber– il simbolo della così detta disruptive economy. Ma non solo case, perché su AirBnB, anche in Italia, è già possibile prenotare quelle che l'app chiama "Esperienze", come degustazioni di vini, giri in gondola, visite guidate nelle città storiche e così via. E non solo case comuni, perché come vi abbiamo già raccontato, AirBnB ora sta cercando di espandersi anche al settore di lusso, con AirBnB Select, un servizio dedicato solo alle case premium , con l'host chiamato a fornire alcuni servizi come snack di benvenuto e altro ancora. Questo, ovviamente, per fare gola a chi, abituato agli agi degli hotel tradizionali, non si è fatto ancora sedurre dall'idea di vacanza smart e low cost offerta dal sito.

Ora su AirBnB si aggiunge anche un altro tassello, con la possibilità di prenotare i ristoranti. Il servizio è fornito da Resy, startup su cui AirBnB ha investito 13 milioni di dollari lo scorso gennaio. Per il momento il servizio è limitato agli States, con mezza dozzina di città in fase di testing tra cui New York, New Orleans, Los Angeles e Miami. L'obiettivo è quello di espandersi sempre di più, diventando una vera e propria agenzia di viaggio tascabile. Insomma, in futuro, per organizzare ogni aspetto del proprio viaggio alla perfezione basterà davvero avviare una sola app. AirBnB ha di che festeggiare, albergatori e agenzie di viaggio tradizionali un po' meno.