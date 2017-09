Su Facebook debutta il bot di Katy Perry, ecco come accedervi

Avete sempre sognato di poter parlare con la popstarper fugare ogni curiosità che avete sui suoi lavori? Il vostro sogno può diventare realtà. L’entourage della famosa artista, infatti, ha creato un bot per, accessibile dagli utenti di tutto il mondo.

Dialogando con il bot è possibile scoprire retroscena, curiosità ed altro sui suoi album e concerti.

Il progetto è stato ovviamente accolto favorevolmente da Facebook, secondo cui questa “è una maniera nuova che consente ai milioni di fan di Katy Perry di ottenere in maniera semplice ed immediata tutte le novità sui suoi progetti, canzoni e la vita in tour”.

Il bot, infatti, include oltre ad alcuni contenuti esclusivi anche giochi, filtri per i selfie ed informazioni sui prossimi show, l’acquisto di biglietti e le cause che vedono impegnate la popstar, come Boys & Girls Club of America. Il bot è accessibile a questo indirizzo.