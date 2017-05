Su indiegogo stanno raccogliendo fondi per creare un telefono a forma di banana

, la piattaforma leader nel settore del, ci ha deliziato più volte con stranezze dal settore dei gadget tecnologici. E non ci delude nemmeno questa volta grazie ad una raccolta fondi per la produzione di unin omaggio ad un meme. Beh, almeno parte dei fondi andranno in beneficenza.

Il sito dà la possibilità di finanziare diversi progetti ricevendo in cambio il prodotto finale ad un prezzo vantaggioso oltre che numerosi gadget come tshirt, spillette e via dicendo.

Una piattaforma che ha permesso a team indipendenti di sfornare prodotti che difficilmente avrebbero visto la luce altrimenti. Giusto qualche settimana fa vi avevamo raccontato di questa raccolta fondi per un utilissimo traduttore portatile. Eppure in questo interessantissimo panorama non mancano anche le... stramberie.

Non sappiamo esattamente a chi potrebbe essere utile, nè tanto meno chi potrebbe desiderare un simile aggeggio, sta di fatto che il crowdfunding per questo cordless bluetooth ha già superato i 13.000$ di finanziamento, grazie a ben 118 backer.

Il cordless permetterà di ricevere le telefonate in arrivo sul proprio smartphone e potrà essere ricaricato grazie ad un cavo USB. A quanto pare il concept nasce da un meme che ha perfino una sua pagina dedicata su Know your meme.

Il cordless è venduto al prezzo di 40$, ma se volete potete spenderne 700 per portarvene a casa 25 assieme ad una tshirt e a due adesivi. Ah, e l'1% dei fondi finanzieranno una ONG che si occupa della preservazione dei gorilla. Non male.

Il goal della raccolta è fissato a ben 30.000$, ce la faranno?