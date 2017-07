Su iTunes alcuni film vengono indicati come in 4K. Nuova Apple TV in arrivo?

Rumor su rumor si susseguono ormai da mesi ma ora sembra che siamo davvero vicini ad una nuova Apple TV con supporto al 4K e standard HDR. iTunes sta infatti cominciando -come riporta MacRumors- a mettere in catalogo film in 4K e HDR. Insomma, Apple si prepara ad ospitare contenuti di qualità superiore il che suggerisce nuovi device all'orizzonte.

Non è ancora possibile scaricare o noleggiare i film in 4K che, per ora, vengono indicati solamente nello storico degli acquisti sotto forma di tag. Tag che fanno pensare che Apple abbia intenzione di implementare contenuti ad alta risoluzione in futuro.

Il tag sarebbe presente solo su alcuni film, tra cui Passengers e Animali fantastici e dove trovarli, il che per MacRumors significa che Apple abbia stretto una partnership ancora non annunciata con Warner Bros e Columbia Pictures.



Lo scorso febbraio Bloomberg aveva rivelato come Apple fosse a lavoro per testare una quinta generazione di Apple TV capaci di supportare lo streaming di contenuti in 4K, ipotizzando che l'annuncio sarebbe avvenuto non più tardi della fine del 2017. Bloomberg aveva rivelato inoltre il nome in codice usato dagli addetti ai lavori per identificare la nuova generazione di device: J105.



Il mese dopo la casa di sviluppo Firi Games aveva fornito a MacRumors alcune prove dell'esistenza di un device chiamato AppleTV6.2 e dotato di sistema operativo tvOS 11.0. L'attuale generazione è identificata come AppleTV5.3, AppleTV6.2 non risulta essere il nome di nessuno dei dispositivi attualmente in commercio.

Per il momento siamo nella sfera delle pure e semplici speculazioni, non resta che aspettare nella speranza di nuovi leak o di un annuncio vero e proprio (che verosimilmente avverrebbe verso il prossimo autunno).