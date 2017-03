Su Kickstarter arriva la cover per iPhone con Android

Interessante campagna approdata su Kickstarter . La società, infatti, sul famoso sito di crowdfunding ha lanciato un’idea che potrebbe far gola a molti: un case perconintegrato. Come rivelato dal molti, sarebbe anche difficile da etichettare come case, dal momento che include a tutti gli effetti un sistema operativo.

Si tratta a tutti gli effetti di un secondo telefono che si aggancia all’iPhone, con tanto di display AMOLED Full HD da 5 pollici, slot per la scheda microSD da 256 gigabyte, batteria da 2800 mAh, supporto dual SIM, alla connettività infrarossi ed all’NFC. La cover ha anche un jack per le cuffie da 3,5 millimetri, supporta la ricarica wireless ed utilizza la telecamera posteriore dell’iPhone come una lente per scattare selfie. A livello di sistema operativo troviamo, invece, Android 7.1 Nougat.

Le unità da 69 Dollari sono andate rapidamente sold out, e ad oggi l’offerta minima è di 95 Dollari per il modello standard, mentre gli utenti dovranno sborsare 129 Dollari per la variante con connettività 4G.