Su Twitter sarebbero presenti 48 milioni di bot

Un recente rapporto condotto dall’University of Southern California e l’Indiana University hanno tracciato un quadro preoccupante della base di utenti presente su. Secondo quanto si legge nel documento diffuso, su 319 di account registrati al social network di micro blogging, 48 milioni sarebbero bot.

Se confermato, si tratterebbe di una percentuale del 15%, un’enormità per un social network che negli ultimi tempi ha faticato ad aumentare la base di utenti attivi. Inoltre, si tratta di un numero doppio rispetto al 2014, quando la percentuale si aggirava tra il 5 e l’8,5 per cento.

I bot vengono utilizzati dagli sviluppatori di siti web e gestori di e-commerce per inviare automaticamente sui relativi account Twitter offerte, notizie e post senza assumere social media manager.

Un’altra ricerca ha rivelato che l’86% degli utenti attivi a livello mondiale utilizzano i social network per le notizie, motivo per cui l’utilizzo e creazione di bot diviene ancora più giustificata.