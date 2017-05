Sunroof: Il servizio dedicato ai pannelli solari di Google arriva in Germania

arriva oggi in, si tratta della prima volta che Sunroof sbarca fuori dall'America. Negli USA, dopo due anni dall'annuncio nel 2015, è già operativo in tutti e 50 gli Stati. In un primo momento il servizio disarà disponibile solo nelle grandi metropoli come Monaco e Berlino.

Project Sunroof permette di verificare facilmente se la propria abitazione è coperta da sufficiente luce solare per poter installare i pannelli. Lo strumento verifica le dimensioni del tetto e la presenza di eventuali ostacoli, oltre che le condizioni abituali del luogo dove si devono installare i pannelli. Al momento Sunroof è presente solo sul sito della compagnia elettrica E.on.

Per la Germania Google ha scelto dunque un servizio diverso da quello presente in America, dove il tool mostra una vasta gamma di offerte e prezzi presentati dalle diverse compagnie. Gli utenti tedeschi, al momento, saranno direttamente ricollegati al sito di E.on senza la possibilità di scegliere tra diverse offerte.

Sunroof è completamente gratuito sia per gli utenti finali che per i produttori di energia elettrica, si tratta semplicemente di un modo con cui Google cerca di favorire l'energia verde, mettendo facilmente in connessione operatori e clienti interessati.