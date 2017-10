Surface Laptop: disponibile una nuova configurazione da 1 terabyte

Importante novità per tutti coloro che sono interessati ad acquistare undi. Da ora, infatti, è disponibile una nuova configurazione con SSD da 1 terabyte.

Nella fattispecie, per portarla a casa bisognerà scegliere la colorazione Platinum Color, con processore Core i7 e memoria RAM da 16 gigabyte.

Per le altre configurazioni, invece, non sarà possibile scegliere l’SSD da 1 terabyte, ma è probabile che in futuro la situazioni cambi e la nuova opzione di memoria sarà disponibile anche per altre colorazioni, ma Microsoft ancora non l’ha confermato in via ufficiale.

Il prezzo richiesto per la configurazione in questione è di 2699 Dollari negli Stati Uniti e 2699 Sterline nel Regno Unito.

Lo stesso modello, ma con SSD da 512 gigabyte, costerà 2199 Dollari negli USA, il che vuol dire che l’SSD con memoria doppia costerà 500 Dollari.

Non sappiamo se questa nuova opzione arriverà anche in Italia o meno.