Surface Laptop: in arrivo delle nuove colorazioni?

A pochi mesi dalla presentazione ufficiale, avvenuta a Maggio,sarebbe prossima ad introdurre delle nuove colorazioni per la versione con processore Intel Core i7 del

Come si può vedere dalla fotografia presente in calce, il gigante di Redmond sarebbe prossimo ad introdurre quattro nuovi colori.

Sul Microsoft Store americano, infatti, vengono elencate le versioni Burgundy, Cobalt Blue, e Graphite Gold per la versione con processore Intel Core i7, ma non è specificato quando arriveranno e potranno essere acquistate.

Il modello in questione include il processore Intel Core i7, 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di storage SSD. Purtroppo, la novità non sembra riguardare il modello con 256 gigabyte di SSD ed 8 gigabyte di RAM. Il prezzo dovrebbe essere di 2199 Dollari. Non è però noto se saranno disponibili anche in Europa o se resteranno esclusiva degli Stati Uniti. A riguardo infatti il gigante di Satya Nadella non ha rilasciato alcuna indicazione.