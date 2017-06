Surface Laptop: sarà possibile effettuare il downgrade a Windows 10 S

Il Surface Laptop è sicuramente uno dei dispositivi più interessanti lanciati di recente dalla società di Redmond, nonostante il teardown effettuato da iFixit abbia dimostrato che il tasso di riparabilità sia molto basso.

Tuttavia, c’è un’altra faccia della medaglia e riguarda il comparto software, perchè secondo quanto confermato da alcuni siti, sarà possibile effettuare il downgrade da Windows 10 Pro a Windows 10 S. Microsoft, infatti, ha a disposizione un’immagine di ripristino dei Surface Laptop che consentirà agli utenti di tornare alle impostazioni originali, chiaramente cancellando tutti i file ed i programmi dal momento che si tratta a tutti gli effetti di una formattazione.

La conferma arriva dopo che la stessa società di Satya Nadella aveva svelato che sarà facilmente eseguibile l’aggiornamento a Windows 10 Pro, in caso di necessità chiaramente. Non sarà quindi un percorso morbido ed indolore, ma per lo meno accessibile e facilmente attuabile.