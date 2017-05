Surface Pro 4: Microsoft rilascia un nuovo aggiornamento, migliorata la batteria

ha rilasciato un nuovo, importante aggiornamento per il Surface Pro 4 , che sicuramente sarà apprezzato da tutti coloro che posseggono il dispositivo della società di Redmond. Come si può leggere nel changelog ufficiale, infatti, l’update migliorerà la durata della batteria, soprattutto quando il tablet è in standby.

Altri miglioramenti includono la correzione di un problema con la luminosità dello schermo dopo che il dispositivo veniva attivato dalla modalità standby, che provocava una scarsa brillantezza dei colori.

Di seguito il changelog ufficiale:

Surface Embedded Controller Firmware (103.1684.256.0) improves battery life during sleep.

Intel(R) Precise Touch Device (v1.2.0.83) disables touch when cover is closed and improves stability.

Surface Integration (v1.0.121.0) adjusts system hibernation defaults

Surface Touch Servicing ML (v1.0.724.0) updates touch functionality.

Surface System Aggregator Firmware (v103.1610.256.0) resolves screen brightness issues when device comes out of sleep.

Surface UEFI (v106.1624.768.0) refines brightness settings.

Surface Touch (v57.1.1.1) optimizes touch functionality.

L’update è disponibile come sempre via OTA, attraverso Windows Update.