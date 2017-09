Surface Pro: Microsoft pronta a lanciare una versione LTE

Nel corso della conferenzaavrebbe mostrato segretamente una nuova variante del, che a quanto pare dovrebbe essere disponibile nei negozi a ridosso della stagione natalizia.

Questo nuovo modello dovrebbe essere caratterizzato dalla presenza di un modulo LTE, e secondo quanto affermato da un portavoce, la progettazione non sarebbe ancora terminata.

Non sappiamo se l’annuncio ufficiale arriverà nel corso dell’evento che la società americana ha in programma la prossima settimana a Londra o meno, tanto meno se saranno svelate altre novità per la gamma Surface.

La cosa certa, però, è che l’eventuale (ed a quanto pare probabile) presentazione di un Surface Pro LTE sarebbe accolta favorevolmente dagli utenti, che avevano già espresso pareri positivi dopo l’annuncio di inizio anno.

Tim Golik di Microsoft, manager del programma Surface Pro, però, avrebbe svelato che il dispositivo sarà lanciato sul mercato il prossimo 1 Dicembre.

Durante la sessione con gli sviluppatori, lo stesso rappresentante del produttore ha svelato che il chip LTE all’interno del Surface Pro funzionerà in tutti i paesi del mondo.