Surface Pro e Surface Laptop debuttano oggi in Italia

debuttano oggi sul, finalmente anche da noi sarà possibile mettere le mani su questi due device pensati, rispettivamente, per gli studenti e per il target dei professionisti. Surface Laptop è disponibile in Italia ad un prezzo di partenza di 1169€, mentre per il Surface Pro il prezzo base è di 959€.

Surface Pro: è il quinto modello della linea classica Surface, anche se in realtà si tratta di un upgrade del Surface 4 con specifiche migliorate e un aspetto pressoché identico a quello del modello precedente. Il device monta i processori Intel di settima generazione con architettura Kaby Lake. Microsoft è riuscita ad eliminare le ventole per quasi tutte le varianti, ad esclusione di quelle con processori i7

Surface Laptop: è pensato per essere una macchina veloce ed affidabile, grazie al sistema operativo nuovo di zecca Windows 10 S. Per quanto riguarda la specifiche, abbiamo uno schermo touch da 13,5 pollici e il laptop al suo interno monta un processore Intel i5-7200U, basato su architettura Kaby Lake e con frequenze base e boost di 2.5 e di 3.1 GHz, oltre che 4 GB di RAM e storage da 128 GB.

Surface Pro e Surface Laptop sono disponibili negli store italiani a partire da oggi.