Svelati i nuovi smartphone di fascia bassa Motorola C

Gli smartphone in questione hanno Android Nougat per sistema operativo e saranno dotati di schermo touch da 5.5 pollici e processore Mediatek.

Moto C sarà dotato di tecnologia 2G e 3G, 1GB di Ram, batteria da 2350mAh e storage di 8GB o 16GB. Mentre il Moto C plus avrà esclusivamente tecnologia LTE, batteria da 400mAh e 2GB di ram.

Per quanto riguarda il lato fotocamera, il primo avrà una camera esterna da 5 pollici e una interna da 2. Rispettivamente 8 pollici e 2, invece, per la variante plus.

Entrambi i modelli saranno disponibili in un'ampia gamma di colori tra cui nero, bianco, oro e rosso.