Svelato HTC U11 Life, variante mini di U11: render e caratteristiche tecniche

Era già emersa online, qualche tempo addietro, una possibile, dispositivo che ha riscosso un discreto successo.

Oltre a questo, sono stati diffusi un primo render dello smartphone e quasi tutte le relative caratteristiche tecniche. A livello di specifiche, HTC U11 Life monterà un display Full HD (1920x1080 pixel) da 5.2 pollici, una CPU Qualcomm Snapdragon 630, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 2TB), una fotocamera anteriore "pensata per i selfie" da 16MP e una fotocamera posteriore anch'essa da 16MP. Mancano, purtroppo, dettagli relativi alla RAM e alla batteria. Non mancheranno, però, le funzioni Edge Sense e la certificazione IP67 contro acqua e polvere. Interessante la presenza in confezione delle cuffie USonic, per una cancellazione ottimale del rumore ambientale.

HTC U11 Life dovrebbe essere commercializzato nel corso del 2017 anche se non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti la data di lancio e il prezzo.