Svolta epocale: Facebook trasmetterà la Champions League!

Una vera e propria svolta epocale, che al momento riguarderà solo gli Stati Uniti ma che aprirà le porte del calcio che conta a. Il social network di, infatti, grazie ad un accordo stretto contrasmetterà direttamente sulle proprie pagine le partite della

La notizia, ripresa da Bloomberg, è stata riportata anche dalla versione italiana del famoso network sportivo degli USA. L’accordo stipulato tra Facebook e Fox Sports prevede la messa in onda di due match di ciascuna giornata della fase a gironi, quattro gare degli ottavi di finale ed altre quattro gare dei quarti della competizione europea più importante ed affascinante.

Per gli iscritti americani al social network si tratta di una vera e propria sorpresa, dal momento che le partite saranno trasmesse gratuitamente, ovviamente a patto di accettare di tanto in tanto qualche spot pubblicitario.

Dan Reed, direttore per le collaborazioni sportive di Facebook, si è detto emozionato nell’aiutare “Fox a raggiungere un nuovo pubblico, persone che consumano contenuti digitali, mobile e social”.