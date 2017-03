Svolta social del Napoli: allenamenti in diretta su Facebook

Il calcio abbraccia sempre più il mondo dei social network. Ilè pronto ad seguire questa tendenza ed, attraverso un breve comunicato stampa diffuso sul proprio sito web ufficiale, ha annunciato che inizierà la trasmissione dell’allenamento del giovedì direttamente sulla propria pagina ufficiale

Non è noto quando inizierà la trasmissione, ma la società partenopea ha comunque rivelato che trasmetterà solo la parte iniziale della seduta del giovedì da Castel Volturno.

"Live dal Centro Sportivo, la possibilità di seguire, sulla nostra Official Page, la diretta Facebook della fase iniziale della seduta pomeridiana degli azzurri di domani a Castel Volturno” si legge nel comunicato. ”Il modo migliore per respirare e sentire l'atmosfera del campo di allenamento e catturare i sorrisi, l'entusiasmo e le emozioni che i nostri ragazzi condividono quotidianamente. Per tutti voi direttamente dal mondo azzurro: ovunque vi troverete, attraverso il dispositivo che preferite”.

Una mossa che farà sicuramente felici i tanti ed appassionati tifosi della squadra di calcio guidata da Maurizio Sarri.