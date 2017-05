Tante novità per Instagram: dalla ricerca delle storie ai post archiviati

Tante novità per. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, i gestori della famosa piattaforma di condivisione foto hanno lanciato un importante aggiornamento che ha portato all’introduzione di una vasta gamma di funzionalità, che andranno ad espandere ulteriormente l’esperienza utente.

Da ora, infatti, sarà possibile cercare le Storie sia attraverso la posizione (tramite la tab Esplora) che gli hashtag, il tutto grazie al nuovo adesivo che consente proprio di aggiungere hashtag cercabili nelle storie.

La ricerca delle storie aprirà a nuovi modi per utilizzare Instagram, in quanto sarà possibile, ad esempio, controllare le previsioni del tempo sulla base delle fotografie, ma anche vedere quante persone sono presenti ad un determinato evento, o quello che sta succedendo in una località in diretta. In questo modo potrebbe anche aumentare il tempo medio di utilizzo delle Storie, che per altro è già molto alto. Chiaramente gli utenti potranno nascondere una storia da quelle pubbliche, per non renderla cercabile attraverso hashtag o localizzazione, il tutto tramite l’apposito pulsante che è presente nelle impostazioni della storia.

Le novità non si fermano qui, perchè Instagram ha anche aggiunto un’altra, grande, novità: l’Archivio. Da oggi sarà infatti possibile eliminare temporaneamente delle fotografie condivise mettendole, appunto nell’archivio. Da qui si potrà scegliere se ripristinarle, e quindi farle tornare nel proprio profilo, oppure eliminarle.

Le novità arrivano a qualche giorno di distanza dall’introduzione degli adesivi basati sulla realtà virtuale.