Tanti auguri a Pornhub: il sito di "intrattenimento hot" festeggia 10 anni

Lo scorso 25 Maggio il sito a "luci rosse" più famoso al mondo ha compiuto bendi "incessante" attività. E ne ha approfittato per regalarci pure qualche interessantesu come sono cambiate le abitudini dei suoi utenti in tutti questi anni. Tanti auguri

Pornhub, il colosso dell'intrattenimento a luci rosse in grado di attrarre ogni giorno più di 75 milioni di visitatori da tutto il mondo, ha spento ben dieci candeline, ed ha ben pensato di celebrare l'importante traguardo raccontandoci i momenti e i risultati più importanti ottenuti fin dalla sua apertura, nel lontano 25 maggio 2007.

Pornhub ha visto una crescita esponenziale, complice la bravura nel riuscire a rendere il suo brand il vero e proprio punto di riferimento mondiale del settore dell'intrattenimento "piccante". Pensate che già quattro mesi dopo la sua apertura era riuscito ad arrivare alla cifra monstre di un milione di visitatori al giorno. Nel 2008 erano diventati 5 milioni e ora, rispetto al 2007, ne conta settantacinque volte tanti. Sempre nel 2008 Pornhub entra a pieno titolo nella top100 di Alexa dei siti più visitati al mondo.

Che sia merito anche dell'innata capacità di saper identificare e inseguire i trend tecnologici del momento? Sta di fatto che nel 2012 è stato caricato sulla prima piattaforma il primo video in HD e nel 2016 Pornhub diventa pioniere del VR nel mondo del porno, portando una categoria ad hoc sul proprio sito. Ma siamo sicuri che i fortunelli di voi che hanno a casa un headset per la realtà virtuale lo sanno già benissimo ;)

Ah, a proposito. Lo sapete che da quando nel 2008 è stato lanciato il sito mobile gli accessi tramite smartphone e tablet sono aumentati al punto che, nel 2013, hanno sorpassato quelli da desktop? A quanto pare agli utenti della piattaforma di mano libera ne basta una (Ok, questa era servita su un piatto d'argento. Scusate. Davvero).

Se volete conoscere qualche altra info interessante trovate tutto a questo link (nulla di NSFW, tranquilli).