Taylor Swift: record di visualizzazioni su YouTube in un giorno

Nella giornata di ieri la popstar mondialeè tornata con un nuovo filmato musicale che, a giudicare dal riscontro ottenuto, è destinato ad entrare nel libro dei record. Il video musicale di, infatti, ha ottenuto il record di visualizzazioni nel primo giorno di disponibilità su YouTube.

Nella fattispecie, il filmato, visualizzabile come sempre in apertura, è stato visto 31 milioni di volte, ed ha superato il precedente record di Adele, ferma a 27,7 milioni di views con Hello.

Il brano è stato pubblicato venerdì scorso sulle principali piattaforme di streaming, mentre il video è disponibile solo da ieri su YouTube. L’album, invece, sarà disponibile a partire dal prossimo 10 Settembre.

Per YouTube il 2017 è stato un anno di grandi cambiamenti a livello di record di visualizzazioni, basti pensare che Despacito in sette mesi ha detronizzato Gangnam Style nella classifica dei video più visti di sempre. Chissà che Taylor Swift non detronizzi il successo di Luis Fonsi.