TCL presenta ufficialmente il BlackBerry Motion, completamente touchscreen

Alladi quest'anno a, negli Emirati Arabi Uniti,ha rilasciato ufficialmente il suo nuovo smartphone di fascia media, il

Se hai seguito le voci del Motion negli ultime giorni, queste specifiche probabilmente non saranno una sorpresa. Il BlackBerry Motion dispone di un display Full HD da 5,5 pollici, un processore Snapdragon, 4 GB di RAM, una slot dual-SIM, una grande batteria da 4000 mAh e la compatibilità con il Quick Charge 3.0 di Qualcomm. E' stato anche classificato IP67 per la resistenza all'acqua e alla polvere.

AndroidCentral afferma che gli acquirenti statunitensi dovranno aspettare per avere le mani sul dispositivo, affermando che sarà disponibile in primo luogo nei mercati del Medio Oriente come gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita per circa 460 dollari.

Non sono ancora state rivelate ulteriori informazioni sul dispositivo ne la disponibilità e il prezzo per l'Italia. L' account ufficiale Twitter di Blackberry (@BBMobile) ha iniziato a rivelare nuove immagini e dettagli, aggiorneremo la pagina nel caso venissero rivelate ulteriori informazioni.