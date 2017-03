Telegram lancia le chiamate vocali in Europa

Dopo qualche settimana di test ha da poco ufficialmente lanciato un major update per la propria applicazione (giunta alla versione 3.18), che porta con sé un’aggiunta importante: le chiamate vocali.

L’update, rilasciato da pochi minuti su App Store e Play Store, infatti, permetterà agli utenti di utilizzare la piattaforma di IM per poter chiamare gli amici. Come si legge nel changelog, “le chiamate vocali saranno sicure, cristalline e costantemente migliorate dall’intelligenza artificiale”, ma l’aspetto più importante è dato dal fatto che gli utenti europei le riceveranno in anticipo rispetto a quelli del resto del mondo, che potranno accedervi dalle prossime settimane.

Altre novità riguardano un nuovo metodo per la compressione video: gli utenti potranno scegliere fino a cinque diversi gradi di compressione e visualizzare l’anteprima del risultato prima di inviarlo. Infine, tutte le icone dell’app sono state ridisegnate per avere un aspetto migliore sugli schermi più grandi.

L’aggiornamento pesa 66,2 megabyte ed è disponibile gratuitamente.