Telegram porta le chiamate vocali anche su desktop, al via la sfida a Skype

è pronto ad entrare prepotentemente in un altro settore, dopo essersi ritagliato un posto di prim’ordine in quello della messaggistica istantanea.

Secondo quanto riferito da alcuni siti, la piattaforma russa sarebbe ormai in procinto di portare le chiamate vocali, che sono già presenti da tempo su Android ed iOS, sulla versione desktop dell’app.

Al momento la feature è presente solo nella versione alpha dell’applicazione, ma potrebbe presto arrivare anche al pubblico. Nel momento in cui verrà lanciata, però, sarà lecito considerare Telegram una vera e propria rivale di Skype, sebbene quest’ultima abbia ormai un’utenza basata principalmente su utenti business e si sia imposta da tempo come app dominante nel mercato dei servizi VoIP.

L’ingresso di Telegram però assume una doppia valenza, dal momento che è partita come app per la messaggistica da mobile per poi passare al desktop, il percorso inverso di Skype. E’ chiaro che a livello di funzionalità le due applicazioni sono su due linee parallele.