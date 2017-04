Telemarketing aggressivo: antitrust contro Telecom e Vodafone

Il Garante della Concorrenza e Mercato ha annunciato attraverso il proprio sito web di aver avviato due procedimenti istruttori controper presunte pratiche commerciali scorrette.

Nella fattispecie, si legge che i due operatori telefonici avrebbero “posto in essere una significativa attività di telemarketing consistente nel contattare, mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore, anche attraverso soggetti esterni, la propria clientela effettiva o potenziale, ai fini di vendita diretta o di comunicazione promozionale di propri prodotti o servizi. Le telefonate verrebbero effettuate sull’utenza privata fissa e/o sul cellulare dei consumatori, in qualunque momento della giornata e in maniera insistente”.

Il Garante sottolinea che qualora tale condotta dovesse essere verificata, i due operatori avrebbero violato un articolo del Codice del Consumo che vieta proprio la ripetitività, insistenza ed invavasività delle sollecitazioni telefoniche.

Nella giornata di ieri, inoltre, una serie di funzionari dell’AGCOM hanno eseguito delle ispezioni presso le sedi di Telecom, Vodafone ed alcuni call center in collaborazione con Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.