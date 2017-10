Tempesta di fulmini sull'Italia: il video dalla Stazione Spaziale Internazionale

L'astronauta italiano Paolo Nespoli ci regala anche questa settimana un filmato unico di una tempesta di fulmini vista dalla ISS (International Space Station), che si abbatte sopra il nostro paese illuminato dalla luci notturne.

In fondo alla news trovate due tweet dell'astronauta italiano. Nel primo saluta gli italiani con la frase "A chi questa sera si lascerà affascinare dalla scienza durante la Notte Europea dei Ricercatori, un grande saluto da una cavia spaziale!!", infatti è noto che uno dei compiti degli astronauti sulla ISS è essere delle vero e proprie cavie per capire come reagiscono i tessuti muscolari e l'apparato scheletrico in condizioni di microgravità. Maggiori dettagli li trovate in questa news.

Nel secondo tweet trovate invece il video che vi abbiamo segnalato nel titolo della news, la tempesta che si abbatte sopra l'Italia, accompagnato dalla frase "Un timelapse dei temporali che hanno colpito l'#Italia di recente... Ma con una piccola sorpresa positiva alla fine! #VITAmission".

L'ultimo tweet è dell'astronauta Sergey Ryazanskiy e mostra sempre una tempesta che si abbatte sulla terra durante la notte.

Attualmente sulla ISS per la spedizione 53 ci sono Mark Vande Hei, Joe Acab della NASA e Alexander Misurkin della Roscosmos arrivati il 12 settembre, mentre il vecchio equipaggio è composto da Randy Bresnik della NASA al comando, Sergey Ryazanskiy della Roscosmos e l'italiano Paolo Nespoli dell'ESA (European Space Agency).