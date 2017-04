Tensione USA-Corea del Nord: Trump invia sottomarino nucleare in Corea del Sud

Aumenta ulteriormente la tensione tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Secondo quanto riportato dalla CNN, Trump avrebbe inviato nella Corea del Sud il sottomarino nuclearecome dimostrazione di forza.

Il sottomarino sarebbe sbarcato a Busan nel giorno in cui la Corea del Nord celebrerà l’ottantacinquesimo anniversario dalla fondazione dell’Esercito Popolare, e questa azione è stata giustificata come l’ennesima dimostrazione dell’alleanza stretta tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud, ma è chiaro che deve anche essere interpretato come un messaggio chiaro e forte per Pyongyang.

Proprio su Pyongyang gli Stati Uniti, la Corea del Sud ed il Giappone hanno trovato un accordo per massimizzare la pressione al fine di prevenire ulteriori provocazioni, soprattutto dopo che nell’ultimo fine settimana si era sparsa l’indiscrezione che voleva Kim Jong Un pronto ad effettuare un nuovo test nucleare.

Il sottomarino USS Michigan rappresenta uno dei fiori all'occhiello della Marina Americana, ed è composto da un reattore nucleare S8G PWR ed un motore ausiliario da 325 CV. A livello di armamento, sono presenti ben 154 missili BGM-109 Tomahawk in 22 gruppi di sette.