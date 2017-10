Terzo bando Infratel, al via la consultazione per le nuove aree bianche

Si è aperta il 2 ottobre, e si concluderà a fine mese la consultazione pubblica del Piano di completamento degli interventi nelle aree bianche delle tre regioniinteressate dal terzo bando Infratel previsto dal piano Banda Ultra Larga.

Dopo i primi due bandi di gara, che hanno coinvolto 16 regioni e la provincia autonoma di Trento, si avvia così l’iter per il terzo bando Infratel previsto dal piano strategico nazionale al fine di poter garantire la banda ultralarga nelle cosiddette aree a fallimento di mercato.

"Il Mise ha dato mandato ad Infratel di procedere con la consultazione al fine di assicurare che non vi sia sovrapposizione tra l’intervento pubblico e quelli già effettuati o pianificati nei prossimi tre anni dagli operatori privati. A questo scopo agli operatori si chiede di confermare i livelli di copertura esistenti in tali aree o, in caso contrario, di indicare eventuali variazioni e, nel contempo, di specificare i piani di copertura previsti nel prossimo triennio al fine di avere una fotografia al primo settembre 2017 e alla stessa data del 2018, 2019 e 2020" si legge nel bando.

I piani di copertura dichiarati dagli operatori dovranno corrispondere a decisioni strategiche ed esecutive già adottate e/o deliberate dai competenti organi di indirizzo e gestione e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore.