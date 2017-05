Tesla aprirà una catena di carrozzieri già nel 2017

, nel corso della conference call tenuta per commentare i risultati finanziari del Q1 2017 di Tesla, ha anche dato molti annunci sul futuro della compagnia. Nella fattispecie, l’amministratore delegato ha annunciato l’apertura di una catena di carrozzerie entro la fine dell’anno.

Questi negozi, secondo Tesla “miglioreranno significativamente l’esperienza dei clienti in fase di riparazione della carrozzerie”, ma è bene comunque precisare che la società della Silicon Valley ha intenzione di espandere la rete di carrozzieri certificati.

Oltre a ciò, Tesla ha anche intenzione di effettuare più investimenti sul processo di riparazione, aggiungendo più di 100 camion per la riparazione negli USA, che permetteranno ai possessori dei veicoli di non doversi recare per forza nei centri, in quanto essendo mobili saranno presenti in varie zone.

Questa strategia, secondo la società “rafforzerà ulteriormente il rapporto diretto che abbiamo con i nostri clienti”.