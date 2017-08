Tesla, battuto in Italia record mondiale di distanza percorsa con singola carica

É un record tutto italiano quello che è stato infranto la scorsa settimana. Il Tesla Owner Club Italia è riuscito, infatti, a far percorrere 1,078km ad una Tesla Model S P100D. Si tratta di un risultato incredibile che strappa la corona al team belga che, giusto lo scorso giugno, ne aveva percorsi "solo" 901.2 km.

Non si tratta solo di Tesla, perché il record raggiunto fa del Tesla Owner Club Italia il primo team ad aver guidato un veicolo elettrico per così tanti chilometri senza bisogno di ricaricare.

Si tratta di un record ovviamente simbolico, per raggiungere prestazioni di consumo così incredibili è ovviamente necessario uno stile di guida estremamente proibitivo. Il team è stato costretto a tenere una velocità di 40km/h, rinunciando all'aria condizionata e usando l'autopilota per assicurarsi di avere una guida che sfruttasse al meglio la batteria, senza sacrifici superflui.

Il viaggio è durato la bellezza di 29 ore. Che dire, spendere più di un giorno di guida seguendo queste condizioni (ricordiamo, agosto s-e-n-z-a a-r-i-a-c-o-n-d-i-z-i-o-n-a-t-a) è davvero da veri campioni, se non da veri monaci guerrieri della guida elettrica.

Congratulations Tesla Owner Club Italia, You have made us proud!