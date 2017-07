Tesla ha completato la prima Model 3, ecco le foto!

Come ampiamente preannunciato dal fondatore,, venerdì scorsoha completato la prima Model 3 , che è stata messa a disposizione del CEO per il checkout finale prima dell’arrivo sul mercato, previsto entro la fine di Luglio.

Musk ha lasciato intendere che non dovrebbero esserci grosse modifiche rispetto alle release candidate apparse nel mese di Marzo, in quanto negli ultimi mesi gli ingegneri si sono concentrati principalmente su prove e sulla messa a punto per renderla pronta per la strada.

La produzione dovrebbe toccare quota 20.000 unità entro il mese di Dicembre, un numero comunque esiguo se si conta che la compagnia ha ricevuto centinaia di migliaia di prenotazioni dalla scorsa primavera.

Lo stesso Musk ha twittato, qualche ora dopo, la fotografia della prima Model 3 uscita dalla catena di produzione, che potete trovare come sempre in calce alla notizia. A livello estetico nulla da dire, ma ora aspettiamo i primi test su strada per valutare il lavoro fatto dalla società californiana.