Tesla denunciata per discriminazione, ma la compagnia nega

Nuova causa per discriminazione per Tesla . A poco più di ventiquattro ore da un’azione legale presentata da parte di alcuni dipendenti, che avevano denunciato molestie razziali nelle proprie fabbriche, un altro lavoratore ha citato in giudizio la casa automobilistica per insulti anti-LGBT.

La notizia è stata riportata dal Guardian, secondo cui un operaio della catena di montaggio di nome Jorge Ferro sarebbe stato minacciato ed insultato per essere gay. Nel momento in cui avrebbe portato il fatto all’attenzione dei suoi superiori, sarebbe stato denunciato come rappresaglia. Ferro sostiene che un rappresentante delle risorse umane gli ha portato via il distintivo ed ha insinuato che essere omosessuale è un handicap, e per questo motivo è stato allontanato.

Altri dipendenti avrebbero lamentato insulti razzisti e denigratori a discapito dei bimbi di colore. Demetric Diaz sostiene di essere stato licenziato per aver segnalato il problema, mentre suo padre Owen ha abbandonato Tesla in quanto il suo supervisore non avrebbe affrontato la questione.

Immediata è arrivata la replica della compagnia di Elon Musk, che in un comunicato diffuso non solo ha allontanato le accuse, ma ha anche affermato che “ad oggi non vi è un singolo caso comprovato di discriminazione razziale. Siamo una società di 33.000 dipendenti, di cui oltre 10.000 solo nella fabbrica di Fremont, e sappiamo che non è possibile monitorare ogni comportamento, ma abbiamo profondamente a cuore questi temi”.

Inoltre, nel comunicato si legge che Ferro non lavorava per Tesla ma in un’azienda di terze parti.