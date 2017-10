Tesla: Elon Musk pubblica un nuovo video del Model 3

Come rivelato qualche giorno fa su queste pagine , nel corso del terzo trimestre dell’anno,è riuscita a produrre solo 260, un numero nettamente inferiore rispetto alle aspettative, al punto che in molti avevano anche ipotizzato un possibile rinvio della produzione.

Ipotesi rapidamente allontanate dallo stesso produttore attraverso delle dichiarazioni di un portavoce rilasciate per il Wall Street Jorunal, in cui ha affermato che la produzione sta procedendo regolarmente, bollando i rumor come “incorretti e fuorvianti. Siamo all’inizio della produzione. Ogni linea di produzione di veicoli a livello mondiale ha dei processi manuali ed automatici, tra cui il Model S ed il Model X. Non si tratta certo di una novità. Come abbiamo sempre affermato, ci vorrà del tempo per mettere a punto la linea e renderla operativa al 100%, e non ci sono problemi con la produzione del Model 3 o la catena di fornitura. Per questo, siamo fiduciosi di raggiungere la piena operatività nel breve termine”.

A conferma di queste dichiarazioni, è arrivato anche un filmato proveniente direttamente dalla catena di montaggio e pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram dall’amministratore delegato della compagnia, Elon Musk.

Sarà però estremamente interessante vedere se Tesla sarà in grado di raggiungere cinquemila Model 3 in una settimana, come promesso dallo stesso CEO della compagnia durante l'evento di presentazione della vettura.