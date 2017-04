Tesla: importante annuncio in arrivo a settembre

L’amministratore delegato di, ha annunciato che la propria azienda presenterà il primo camion-rimorchio nel mese di Settembre, ed ha approfittato del breve tweet per fare i complimenti al team che ha lavorato sulla progettazione del veicolo, che avrebbe portato avanti un lavoro definito “incredibile”.

Musk ha anche svelato che nel giro di 18-24 mesi svelerà un camioncino elettrico, mentre la prossima macchina sportiva di Tesla sarà una cabriolet.

In occasione della conference call tenuta per annunciare i risultati finanziari dell’ultimo trimestre, aveva anche svelato le intenzioni della compagnia di svelare Tesla Semi ed un minibus basato sul Model X. Non è chiaro se tali scadenze verranno rispettate o meno, ma Musk sta cercando di diversificare quanto più possibile l’attività della propria compagnia.