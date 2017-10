Tesla: moltissimi licenziamenti e problemi nella produzione della Model 3

Inla situazione non è delle migliori, sono arrivati centinaia di licenziamenti e nel frattempo la produzione dellaprosegue a rilento.

La società non ha rivelato quanti dipendenti siano stati licenziati, ma The Mercury News suggerisce che il numero sia compreso tra 400 e 700 dipendenti. In una dichiarazione l'azienda comunica che il motivo sarebbe l’effetto della valutazione delle performance annuali dei dipendenti.

Un portavoce di Tesla ha riferito: "Come tutte le aziende, Tesla conduce una revisione annuale delle prestazioni durante la quale i manager e i dipendenti discutono i risultati raggiunti, nonché come questi risultati sono stati raggiunti, durante il periodo di esecuzione. Questo include sia il feedback costruttivo che il riconoscimento dei migliori dipendenti con premi per l’equità, nonché promozioni in molti casi. Come per qualsiasi azienda, e in particolare per una di oltre 33.000 dipendenti, anche le revisioni delle prestazioni provocano occasionalmente licenziamenti dei dipendenti. Tesla continua a crescere e assumere nuovi dipendenti in tutto il mondo".

I problemi però non finiscono qua perchè Tesla sta riscontrando dei ritardi nella produzione della Model 3. Lo scorso anno, la casa di Elon Musk aveva aperto gli ordini registrando oltre 400 mila persone che versarono un assegno di mille dollari per prenotare l’auto. Da poco è iniziata la produzione che però non risulta adeguata a soddisfare l'enorme richiesta, nelle scorse settimane venivano prodotte al giorno solo 150 vetture sulle 1.500 necessarie per mantenere le promesse fatte. Ora la produzione è salita a 250/260 unità al giorno, ma è comunque un quinto di quanto serve.

Tesla ha un'enorme lista d'attesa per la Model 3 ma ha comunque riferito che vuole raggiungere un tasso di produzione di 5.000 Model 3 alla settimana entro la fine dell'anno. Questo trimestre, inclusa la Model 3, Tesla ha prodotto 25.336 veicoli, la maggior parte dei quali Model S e X. La società spera anche di raggiungere un tasso di produzione di 500.000 veicoli all'anno entro la fine del 2018.