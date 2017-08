Tesla: nuove conferme sui camion elettrici, annuncio a settembre?

Dei possibili camion elettrici disi parla sul web dallo scorso mese di Aprile, ma oggi grazie ad alcuni documenti ottenuti da Reuters, emergono nuove informazioni sui veicoli, la cui presentazione sarebbe prevista per il mese di Settembre.

A quanto pare i camion elettrici saranno in grado di offrire un’autonomia di 200-300 miglia con una singola carica, pari a 320-480 chilometri, che però varierà a seconda del carico trasportato, ecco perchè probabilmente saranno destinati alle medie distanze.

Scott Perry, un dirigente della sede di Miami, ha condiviso alcune informazioni con Reuters dopo aver incontrato Tesla nella prima parte dell’anno.

Perry sostiene che la società di Elon Musk ha descritto il modello di camion semi elettrico come una “cabina corta” senza cuccetta per il riposo degli autisti. Non si tratterà inoltre di un modello dotato di guida autonoma, ma la tecnologia servirà per migliorare l’efficienza durante i viaggi, per aumentare l’autonomia.