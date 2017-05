Tesla: i pannelli solari per le abitazioni disponibili in preordine

A partire da oggi è possibile pre-ordinare i pannelli solari per abitazioni di, in vista del lancio in programma negli Stati Uniti per l’estate e per il 2018 altrove.

Il prezzo varia a seconda della casa, ma la compagnia di Elon Musk stima che un acquirente “tipico” pagherà circa 21,85 Dollari a metro quadrato, mentre costerà 24,50 Dollari per un tetto normale.

Tesla, per tutti coloro che fossero interessati, ha messo a disposizione un tool che consente di effettuare un calcolo estremamente preciso sulla cifra da pagare per poter montare il Solar Roof System.

Lo strumento utilizza la dimensione del tetto, i prezzi dell’energia elettrica locale ed il livello di luce solare per valutare il costo del rivestimento, così come il valore di energia che è in grado di generare il suddetto pannello.

Tesla si dice certa del fatto che questo sistema porterà ad un risparmio di denaro importante nel lungo periodo, ma è chiaro che i risultati non saranno visibili nell’immediato.

La società, con questo passo, si dimostra ancora una volta pioniera nel settore delle energie pulite,