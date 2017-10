Tesla: posticipato il lancio del semi-truck elettrico

Sono passati solo pochi giorni da quando in rete è trapelata una foto che sembrerebbe ritrarre il camion elettrico di, l'annuncio ufficiale era previsto per il. In queste ore, è proprio Elon Musk tramite un tweet, a comunicare la nuova data della presentazione.

L'arrivo del semi-truck elettrico è fissato ora per il 16 novembre. Questo accade per un paio di motivi: in questo momento Tesla è in ritardo con la produzione della Model 3. Il motivo più importante però è un altro, Tesla sta ritardando il lancio del camion elettrico per poter produrre più batterie Powerwall da inviare a Puerto Rico e in altre zone devastate dai recenti uragani.

La mancanza di elettricità nei paesi colpiti ha spinto Tesla ad inviare centinaia di batterie, insieme ai tecnici, per installarle. Esse, collegate ai pannelli solari, aiuteranno a ripristinare buona parte dei servizi elettrici.