Tesla: il primo prototipo del semi-truck elettrico è stato completato

Dopo il rinvi o della presentazione, arriva una notizia positiva sul semi-truck elettrico di. Secondo quanto riportato da Electrek, infatti, nel corso della giornata di ieri l’amministratore delegato della compagniaha inviato delle email in cui ha annunciato che il primo prototipo del camion è pronto.

Ma non è tutto, perchè successivamente il CEO del famoso produttore di vetture elettriche ha aumentato l’hype su Twitter, facendo notare che “le caratteristiche che abbiamo incluso sono migliori di qualsiasi cosa vista fino ad ora”. Chiaramente si tratta di una dichiarazione da prendere con le pinze, in quanto è normale che l’amministratore delegato di una compagnia punti ad aumentare l’attesa intorno a quello che si appresta ad essere uno dei prodotti di punta per la seconda metà dell’anno.

Tempo fa, infatti, lo stesso Musk aveva affermato che il semi-truck è “di livello superiore” a qualsiasi concorrente presente sul mercato, e gli autisti saranno in grado di “guidarlo come una vettura sportiva”. La presentazione è prevista per il 16 Novembre.