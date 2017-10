Tesla: prodotte solo 260 Model 3, produzione a rilento?

Starebbe procedendo a rilento la produzione del nuovo Model 3 di, che è stata consegnata ai primi clienti alla fine del mese di Luglio e che, almeno nelle previsioni diavrebbe dovuto registrare un vero e proprio decollo.

L’amministratore delegato infatti aveva previsto 100 unità prodotte ad agosto, 1.500 a Settembre e 20.000 a Dicembre, per poi passare a 10.000 di vetture a settimana nel 2018.

Tuttavia, il piano a quanto pare sarebbe fallito. In un rapporto pubblicato per fare il punto sui veicoli prodotti nel terzo trimestre, e le consegne effettuate, Tesla ha affermato che ad oggi sono state prodotte solo 260 Model 3, di cui 220 consegnate.

L’azienda però ha precisato che presso lo stabilimento in California e Nevada i propri dipendenti stanno lavorando ad un ritmo molto alto, ma alcune unità hanno richiesto più tempo rispetto a quello previsto. “Sottolineiamo che non ci sono problemi di produzione o con la catena di fornitura. Siamo consapevoli del ritmo basso, e che abbiamo bisogno di risolvere il tutto, ma crediamo che il tutto rientrerà in poco tempo” si legge nel comunicato.