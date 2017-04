Tesla richiama 53.000 veicoli per alcuni problemi al freno a mano

ha annunciato il richiamo di oltre 53.000 veicoli () costruiti tra febbraio ed ottobre 2016 a causa di un presunto problema di fabbricazione che impedirebbe agli utenti di togliere il freno a mano.

Si tratta di una misura preventiva, dal momento che almeno al momento ancora non sono stati segnalati problemi o incidenti, ma la casa automobilistica di Elon Musk ha deciso di adottare questo approccio primati registrare problemi seri.

A quanto pare il tutto sarebbe causato da un piccolo ingranaggio costruito da uno dei fornitori di terze parti della compagnia. E’ chiaro che 53.000 vetture rappresentano mano del cinque percento delle vendite totali.

Il processo di sostituzione richiede solo 45 minuti, e stando ad alcuni calcoli dovrebbe concludersi entro ottobre 2017.

Non è la prima volta che Tesla adotta questo approccio: nel novembre del 2015 richiamo 90.000 Model S per alcuni problemi di sicurezza che avrebbero potuto causare incidenti, ed ha fatto lo stesso con il Model X rilasciato nell’Aprile del 2016.