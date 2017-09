Tesla sblocca la potenza dei veicoli in Florida per salvare persone dall'uragano

Mentre l'uragano Irma si abbatte sulla Florida, Tesla hail software delle proprie automobili solo nello stato americano colpito dalla calamità in modo da sbloccare la capacità delle batterie dei veicoli Model S e Model X per percorrere distanze maggiori di quelle tipiche.

L'aggiornamento serve alle persone che si trovano in pericolo e vogliono sfuggire dalla traiettoria dell'uragano con la possibilità di percorrere dai 48 ai 64 km in più rispetto alla massima distanza prevista. Tesla ha dato questa possibilità ai propri clienti in Florida dopo la segnalazione di un utente che ha espresso la necessità di aver bisogno di almeno 48 km aggiuntivi rispetto ai 330 chilometri circa che può percorrere il suo veicolo con la batteria carica per poter uscire dalla zona da evacuare.

In risposta all'utente Tesla ha deciso di aggiornare tutti i veicoli in Florida così che potessero sfruttare al 100% i 75 kWh della batteria fino al 16 settembre: l'azienda infatti ha venduto le Model X 60D e Model S 60 / 60D con la possibilità di utilizzare solo l'80% della potenza disponibile della batteria. Anche i veicoli Tela a 70kWh hanno ricevuto l'update.