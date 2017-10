Tesla: trapela uno spettacolare video del semi-truck elettrico!

Il semi-truck elettrico diè quanto mai vicino. Sebbene manchino ancora diverse settimane alla presentazione ufficiale, il veicolo è apparso su YouTube in un filmato registrato da un utente, arrivato a qualche giorno di distanza dalle prime fotografie trapelate sul web.

Il video, visualizzabile come sempre in apertura, è davvero sconvolgente e mostra tutte le potenzialità del veicolo prodotto dalla compagnia di Elon Musk, che non solo non genera alcun rumore (classico dei motori a diesel), ma non include nemmeno nessuno scarico visibile ed è caratterizzato da una velocità di messa in moto e di corsa mai vista prima su strada, per un veicolo di queste dimensioni.

E’ chiaro che quello ritratto nel filmato è molto probabilmente un’unità di prova, e Tesla chiaramente sta effettuando gli ultimi test prima di procedere alla presentazione ufficiale, che è stata rinviata proprio per permettere agli ingegneri di completare al meglio i lavori.