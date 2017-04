Tesla: vendute 25.000 vetture nel primo trimestre dell'anno

E’ già un 2016 per. La compagnia di, infatti, nella giornata di ieri ha annunciato che nel corso del primo trimestre dell’anno ha venduto ben 25.000 veicoli, il numero più alto della storia, in aumento del 69% rispetto allo stesso periodo del 2016.

La compagnia ha specificato che, nella fattispecie, ha venduto 13.450 Model S ed 11.550 Model X.

Entro la fine della prima metà del 2017, Tesla prevede di consegnare tra 47.000 e 50.000 Model S e Model X. Nel corso del quattro trimestre dello scorso anno, le vendite erano diminuite del 9,4% a causa di alcuni problemi di produzione legati al nuovo hardware che dovrà gestire il pilota automatico.

Un altro dato da tenere in considerazione per il primo trimestre del 2017 è quello che riguarda le mancate consegne, circa 2.750, a causa di alcuni ritardi legati a problemi di trasporto o l’impossibilità di ritiro da parte dei clienti.

Oltre alle consegne del primo trimestre, circa 4.650 veicoli sono già in transito verso i clienti e saranno contati come consegnati entro la fine del secondo trimestre.

La produzione ha inoltre toccato il numero record di 25.418 veicoli.